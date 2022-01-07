Video Yaşam "Öldü" denilen bebek kurtarılamadı | Video

"Öldü" denilen bebek kurtarılamadı | Video

07.01.2022 | 15:49

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Adana'da "öldü" denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

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