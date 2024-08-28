Oltu'da civciv ilk yardım ile hayata döndürüldü: O anlar kamerada | Video
Oltu'nun Yusuf Ziyabey Mahallesi Osman Bey Sokak'taki Yıldıztekin çiftliğinde ilginç bir olay yaşandı. öldüğü düşünülen civciv kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.
Akyüz, civcivi dikkatlice inceledikten sonra ümitli bir şekilde müdahale etmeye karar verdi. Kalp masajı ve suni teneffüs uygulayarak civcivin hayata dönmesini sağladı. Akyüz, civcivin kendine gelmesinin ardından onu anne ve kardeşlerinin yanına bırakarak sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmesini sağladı.
Akyüz, bu deneyimini paylaşarak ilk yardımın önemini vurgulayarak "Manisa'da yaşıyorum ve Oltu'ya tatil için geldim. Sabah çiftlikte, anneannem elime ölü bir civciv verdi. Civciv yumurtadan yeni çıkmıştı ama yaşamadığını söyledi. Civcive baktığımızda ufak bir hareket gördüm ve belki yaşar diye kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Sonrasında civciv kendine geldi ve kardeşlerinin yanına döndü. Bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadık. İlk yardımın ne kadar önemli olduğunu ve herkesin bu bilgiyi edinmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.
Çiftliğin sahiplerinden Selami Yıldıztekin, "Yumurtadan çıkan civciv annesi tarafından kazara çiğnendi ve öldü. Oğuz Akyüz, kalp masajı yaparak civcivi hayata döndürdü. Şu anda civciv sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu olay, ilk yardımın ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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