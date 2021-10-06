Omurilik felçli 10 yaşındaki Nurullah Salih: "Bize bozukmuşuz gibi davranmayın" | Video

Bugün Dünya Selebral Palsi Farkındalık Günü... Geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Nurullah Salih Coş (10) Dünya Selebral Palsi Günü'nde engelli bireylerin yaşamlarıyla alakalı farkındalık yaratmak için bir video yayınladı.

Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren çocuk, vatandaşlardan yolda bir engelli gördüklerinde aşırı tepkiler verip "Ne oldu? Yazık!" gibi tepkiler verilmemesi gerektiğini vurguladı. İşte videoda söyledikleri:

BİZE BOZUKMUŞUZ GİBİ DAVRANMAYIN

Merhaba arkadaşlar 6 Ekim Dünya Selebral Palsi Farkındalık Günü... Selebral Palsi yani beyin felci konusunda düşünmenizi ve ayrıca bu konu hakkında neler yapabiliriz diye düşünmenizi istiyorum. Ben her konuda farkındalık oluşturmak için videolar çekiyorum. Peki ya siz ne yapıyorsunuz? Mesela engellilerin hayatını zorlaştıracak bir olay veya bir yapı gördüğünüzde öylece bakıyor musunuz? Yoksa bunu düşünerek gerekli yerlere müracaat mı ediyorsunuz? Bu yaptığınız şey sayesinde kaç tane engellinin hayatını kolaylaştıracağınızı düşündüğünüzde mutlu oluyor musunuz?

Sizden bir şey daha istiyorum engelli çocuğu ile dolaşan bir anne gördüğünüzde "Ay ne oldu, yazık! Düzelecek mi? Başka düzgün kardeşi var mı?" diye sorular sormayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa araştırın. Bizi ve annemizi rahat bırakın. Sanki biz bozukmuşuz gibi böyle sorular sormayın! Yolda geçen birine; "Senin boyun neden uzun? Senin saçın neden sarı? Göz rengin neden böyle?" diye sorular soruyor musunuz? Hayır! Biz sizinle yaşamak için elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Peki ya siz? Bizim gibi özel gereksinimleri olan kişilerle yaşamak için elinizden geleni sarf ediyor musunuz? Lütfen, birlikte bunu başarabiliriz. Ve birlikte hayatı güzelleştirebiliriz.