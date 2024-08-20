Orman yangınlarıyla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü