Video Yaşam Orman yangınlarıyla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı
Orman yangınlarıyla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı

Orman yangınlarıyla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı

20.08.2024 | 14:09

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video 00:48
Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video 20.08.2024 | 14:55
Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada | Video 00:40
Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada | Video 20.08.2024 | 14:46
Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat’ı ziyaret etti | Video 01:15
Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 20.08.2024 | 14:30
Batman’da feci kaza! Pikap ve TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı 01:10
Batman'da feci kaza! Pikap ve TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı 20.08.2024 | 14:23
Drift atıp görüntülerini paylaştı, 32 bin lira ceza yedi 00:13
Drift atıp görüntülerini paylaştı, 32 bin lira ceza yedi 20.08.2024 | 14:13
Orman yangınlarıyla boğuşan Ege’de yeşil alanlar yerini griye bıraktı 04:39
Orman yangınlarıyla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı 20.08.2024 | 14:09
Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:19
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.08.2024 | 13:33
İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video 07:29
İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video 20.08.2024 | 13:12
Sarıyer’deki evinde kaza geçiren Reha Muhtar entübe edildi | Video 01:02
Sarıyer’deki evinde kaza geçiren Reha Muhtar entübe edildi | Video 20.08.2024 | 12:59
Kastamonu’da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video 03:37
Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video 20.08.2024 | 12:15
Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video 02:01
Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video 20.08.2024 | 12:23
İstanbul’da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı | Video 03:06
İstanbul’da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı | Video 20.08.2024 | 12:15
Sultangazi’de ’heimlich manevrası’ ile çocuğun hayatını böyle kurtardı! 01:30
Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını böyle kurtardı! 20.08.2024 | 11:47
Zonguldak Kilimli’de trenin çarptığı demans hastası kadının öldüğü kaza kamerada 01:15
Zonguldak Kilimli'de trenin çarptığı demans hastası kadının öldüğü kaza kamerada( 20.08.2024 | 11:44
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 04:48
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2024 | 11:07
Eyüpsultan E-5’te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı | Video 01:54
Eyüpsultan E-5'te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2024 | 11:07
Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira… 01:18
Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira… 20.08.2024 | 11:11
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı 01:18
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı 20.08.2024 | 11:00
İş adamını takip edip kurşun yağdırdılar... Düşmanım yok diyen iş adamına saldıranlar yakalandı 01:54
İş adamını takip edip kurşun yağdırdılar... Düşmanım yok diyen iş adamına saldıranlar yakalandı 20.08.2024 | 10:24
Bursa’da düğün konvoyu terörü kamerada: Yolu kesip dakikalarca oyun oynadılar | Video 00:45
Bursa'da düğün konvoyu terörü kamerada: Yolu kesip dakikalarca oyun oynadılar | Video 20.08.2024 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA