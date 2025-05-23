Video Yaşam Ormanda define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! | Video
Ormanda define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! | Video

Ormanda define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! | Video

23.05.2025 | 09:30

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iddiaya göre define için kuyu kazan iki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekipler cesetleri çıkarmak için uzun süre ter döktü.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırlarında bulunan ve Rum mezar kalıntılarının olduğu ileri sürülen ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Temel Sever ile Veysel Eroğlu baygınlık geçirdi. Hareketsiz kalan şahıslar için bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baygın şahısları kontrol etmek isteyen bir kişi de gazdan etkilendi. Kuyunun içindeki şahıslara ulaşan ekipler, iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Cenazeleri çıkartmak için çalışma başlatan ekipler kuyuda bulunan gazın tahliyesi için çaba harcadı. Arazide ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Gazın tahliye edilmesinin ardından AFAD ekipleri cihazlar ile ölçüm yaptı. Kuyunun güvenliğinin alınmasının ardından ekipler cenazeleri çıkartmak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısı ile olay yerine gelerek inceleme yaptı. Operasyonun ardından hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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