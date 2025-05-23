Ormanda define için kazdıkları kuyu mezarları oldu! | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iddiaya göre define için kuyu kazan iki şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekipler cesetleri çıkarmak için uzun süre ter döktü.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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