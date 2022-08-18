Video Yaşam Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video
Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video

Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video

18.08.2022 | 16:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video 00:32
Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video 18.08.2022 | 16:56
Afganlar Almanya yerine, Şanlıurfa’ya bırakıldı | Video 00:18
Afganlar Almanya yerine, Şanlıurfa’ya bırakıldı | Video 18.08.2022 | 16:55
Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video 01:14
Örümcek hırsız yakalandı! 1,5 dakikada 3. kata tırmanıyordu | Video 18.08.2022 | 16:50
Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video 05:45
Zulmün böylesi! Göçmenleri dövüp, aç ve susuz bırakmışlar | Video 18.08.2022 | 14:47
Gaziantep’te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:42
Gaziantep'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 15:05
Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:19
Yolda yürüyen vatandaş ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 18.08.2022 | 14:49
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 00:42
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu | Video 18.08.2022 | 14:48
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video 03:28
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam edildi | Video 18.08.2022 | 14:34
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 01:05
Barışmak için çağırdıkları genci pompalı tüfekle öldürdüler | Video 18.08.2022 | 14:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 02:34
Fatih’te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı | Video 18.08.2022 | 14:36
Esenyurt’ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 01:07
Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı koptu | Video 18.08.2022 | 13:01
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 04:00
Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video 18.08.2022 | 13:07
Şanlıurfa’da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 02:05
Şanlıurfa'da sahte tarım ilacı üretilen depoya baskın | Video 18.08.2022 | 13:07
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan iş yeri sahiplerine 24 yıl hapis istendi | Video 00:31
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan iş yeri sahiplerine 24 yıl hapis istendi | Video 18.08.2022 | 10:39
Ekmek bıçaklı market soyguncusu: Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım | Video 01:37
Ekmek bıçaklı market soyguncusu: "Suçluluk duygusunu anlamak için yaptım" | Video 18.08.2022 | 10:39
Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler | Video 04:51
Uyuşturucu sattığını iddia ederek öldüresiye dövdüler | Video 18.08.2022 | 10:39
Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Video 03:06
Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Video 18.08.2022 | 10:40
Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar | Video 00:21
Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar | Video 18.08.2022 | 12:04
Elazığ’da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video 02:00
Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 11:49
Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada | Video 00:57
Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada | Video 18.08.2022 | 12:14

İstanbul Kağıthane’de duvardan atlayıp 1.5 dakikada 3. kattaki eve giren hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin örümcek adam gibi saniyeler içinde duvara tırmandığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüpheli Rahmi E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Gültepe ve Çağlayan'da iki ayrı eve giren hırsızlar evde değerli ne varsa alıp kaçtı. Hırsızların eve girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. Gültepe'de 3. kattaki eve örümcek adam gibi saniyeler içinde tırmanan hırsızın görüntüsü ise hayrete düşürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Rahmi E. (19) ve Cigerhun S. (17)'yi gözaltına aldı. 2 Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA