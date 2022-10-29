Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video

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Yalova’nın Altınova ilçesi Osman Gazi Köprüsü gişelerinde alevlere teslim olan mobilya yüklü tırın dorsesi küle döndü.
Yangında tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken çıkış sebebi araştırılıyor.