Video Yaşam Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video

Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video

29.10.2022 | 09:09

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Yalova’nın Altınova ilçesi Osman Gazi Köprüsü gişelerinde alevlere teslim olan mobilya yüklü tırın dorsesi küle döndü.

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Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan Rus plakalı mobilya yüklü tır İstanbul istikametinde seyir halindeyken dorsesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Dorsenin alev aldığını gören tır sürücüsü aracını Yalova gişelerine gelmeden yol kenarına çekti. Kısa sürede tüm dorseye yayılan yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında tamamen kül olan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken çıkış sebebi araştırılıyor.

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