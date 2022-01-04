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OTOMATİK OYNAT
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Oto hırsızı tutuklandı 04.01.2022 | 12:42
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Kış mevsimin vazgeçilmezi salebe talep arttı | Video 04.01.2022 | 11:59
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Kadıköy'de rehine krizi! Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı | Video 04.01.2022 | 11:59
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Mehmet Barlas | Karmaşık ekonomi 04.01.2022 | 11:46
02:26
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 04.01.2022 | 11:22
01:25
Trakya şivesiyle kuş kurtarma operasyonu izleyenleri gülümsetti | Video 04.01.2022 | 11:34
00:22
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü! Kaza anı kamerada | Video 04.01.2022 | 11:22
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DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video 04.01.2022 | 11:10
13:32
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30 dakika kalp masajı sonrası hayata döndü | Video 04.01.2022 | 10:52
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İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.01.2022 | 10:39
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İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası | Video 04.01.2022 | 10:36
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İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video 04.01.2022 | 10:36
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Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 04.01.2022 | 10:07
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İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon 04.01.2022 | 09:53
Kocaeli Gebze İlçesinde yılbaşına saatler kala meydana gelen oto hırsızlığının şüphelisi K.D, polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine kondu.