Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.
Kazada, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İngiliz turistin kullandığı otomobilin yoluna devam ettiği sırada yanındaki araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle bekledikleri görüldü.