Otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.
Oltu Kayaaltı köyünden Artivin Borçka ilçesine Hızar motoru tamiratı için giden amca çocukları Ahmet Gözütok (49) ve Veysel Gözütok (55) vatandaşların ölüm yolu olarak tabir ettikleri yolda çamurdan kayarak 25 metre yüksekten Anzav çayına uçtular. Çay içersinde ters düşen araç içinde kalan Ahmet Gözütok'u Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Ahmet Gözütok'un cenazesi yapılan geçici otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Veysel Gözütok ambulansla Oltu Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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