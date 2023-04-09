Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti | Video
TÜRK Polis Teşkilatının 'göz bebeği' olan polis özel harekat ekipleri, Polis Haftası'na özel eğitim tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği midibüste bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.
Tatbikatta arazi taraması da yapan ekiplerin operasyonu gerçeği aratmadı. Özel eğitim gösterisi toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ülke genelinde asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık gibi birçok farklı operasyonda kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiren özel harekat ekipleri, her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale ederken, rehinelerin sağ salim kurtarılması için de titizlikle görev yapıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti | Video 09.04.2023 | 09:36
02:57
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı | Video 09.04.2023 | 09:09
03:33
Mersin'de 77 adrese şafak vakti kökünü kurutma operasyonu | Video 09.04.2023 | 09:08
01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
02:49
01:12
Edirne'de beyaz eşya yüklü TIR park halindeki kamyonete çarptı | Video 08.04.2023 | 16:12
00:44
01:18
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 08.04.2023 | 15:49
00:11
Amasya'da TIR devrildi: 2 yaralı | Video 08.04.2023 | 15:47
07:05
03:13
Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video 08.04.2023 | 15:29
00:41
02:06
Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video 08.04.2023 | 15:29
05:00
01:33
02:26
Kadıköy'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2023 | 12:59
00:35
03:45
Kadıköy’de taksiciden örnek davranış: 1 milyon Lirayı teslim etti | Video 08.04.2023 | 12:43
02:43
04:45
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası değiştirildi | Video 08.04.2023 | 11:02