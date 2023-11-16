Video Yaşam Paketten kimyasal sızdı, tüm ekipler seferber oldu | Video
Paketten kimyasal sızdı, tüm ekipler seferber oldu | Video

Paketten kimyasal sızdı, tüm ekipler seferber oldu | Video

16.11.2023 | 15:38

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan kargo şubesinde, pakette bulunan kimyasal maddenin sızması neticesinde ekipler seferber oldu. 12 çalışan tedbir amacıyla hastaneye sevk edilirken, sokağa acil müdahale çadırı kuruldu. Özel kıyafetli ekipler olaya müdahale etti.

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Olay, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şubesinde pakette bulunan benzoil klorür isimli kimyasal madde sızıntı yaptı. Bunu fark eden çalışanlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye, polis, kimyasal olaylara müdahale aracı ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı geniş güvenlik önemleri aldı. Koruyucu kıyafetler ve oksijen maskeleri takan ekipler, içeride bulunan 12 çalışanı da dışarıya alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerce kurulan çadırda 12 çalışan dezenfekte edilerek tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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