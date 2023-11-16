Paketten kimyasal sızdı, tüm ekipler seferber oldu | Video
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan kargo şubesinde, pakette bulunan kimyasal maddenin sızması neticesinde ekipler seferber oldu. 12 çalışan tedbir amacıyla hastaneye sevk edilirken, sokağa acil müdahale çadırı kuruldu. Özel kıyafetli ekipler olaya müdahale etti.
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