Video Yaşam Para vermeyen yasak aşkını görüntülü aradı: 8 aylık bebeklerine yaptıkları kan dondurdu! | Video
Para vermeyen yasak aşkını görüntülü aradı: 8 aylık bebeklerine yaptıkları kan dondurdu! | Video

Para vermeyen yasak aşkını görüntülü aradı: 8 aylık bebeklerine yaptıkları kan dondurdu! | Video

17.10.2022 | 12:49

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Başkasıyla evli olan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa K'nın, yasak ilişki yaşadığı Semra Ü.'den bir çocuğu oldu. Semra Ü., Mustafa K.'nin müstehcen görüntülerini yayınlayacağını söyleyerek tehdit etti. Şikayetçi olan Mustafa K. çocuğunu görmek için görüntülü aradığında ise Semra Ü. 8 aylık bebeği dövdü. Mustafa K. soluğu savcılıkta alırken, anne Semra Ü. hakkında dava açıldı. Küçük çocuğun velayeti şiddet uyguladığı ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen anneye verildi.

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Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi, Mustafa K.'nın 2021'de dünyaya gelen K.H.K.'nın babası olduğunu tespit ederek soy bağının kurulmasına karar verdi. Çocuğun velayeti ise Semra Ü.'ye verildi. Ancak Semra Ü., hamileliği ve doğum sonrasında, Mustafa K.'yı müşterek çocuklarını kullanarak tehdit etmeye başladı.

8 AYLIK BEBEĞİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAMA SIRASINDA DÖVDÜ

Mustafa K., çocuğunu görmek için görüntülü arama yaptığı sırada Semra Ü.'nün 8 aylık K.H.K.'ya şiddet uyguladığını gördü.

Söz konusu görüntüleri kayda alan Mustafa K., Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak velayetin kendisine verilmesi için dava açtı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Semra Ü.'nün, görüntülerde 8 aylık bebeğini darp ettiği ve şiddetli bir şekilde yatağın üzerine fırlattığı tespit edildi.

Semra Ü. hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan öz oğlunu darp edip şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Geçici velayeti Mustafa K.'ya verilen minik çocuk, emzirme döneminde olduğu gerekçesiyle bir sonraki celsede yeniden anneye verildi.

K.H.K.'nın avukatı Muhsin Korkut Yumuk, anne Semra Ü.'nün düzensiz bir yaşamı olduğu, çocuğun gelişimini düşünmediği, alkol bağımlılığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle karar itiraz etti. İtirazda velayetin babaya verilmesini istendi.

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