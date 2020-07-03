Patlama bölgesinde AKİ ekipleri çalışma başlattı | Video

Sakarya Hendek bölgesinde sabah saatlerinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müsürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri çalışma başlattı.