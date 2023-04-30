Pendik’te laf atma kavgasına karışan sosyal medya fenomenini konuştu: "2 kişi saldırarak bıçak çekti" | Video

Pendik’te tekme yumrukların havada uçuştuğu laf atma kavgasına karışan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak, İHA’ya konuştu. Fenomen Olucak, İki kişi saldırarak bıçak çekti. Bende kendimi savundum. Nefsi müdafa olarak görüyorum. İnsanların önüne bu şekilde çıkmak istemezdim bir fenomen olarak herkesten özür diliyorum” dedi.