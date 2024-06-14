Polis döşemenin altında zehir tacirinin hapları zulaladığı depoya ulaştı | Video
Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacılara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, zehir tacirlerinden birisinin evlerinin yanındaki odunluğa gizli bölme yapıp binlerce uyuşturucu hapları yer altında sakladığı belirlendi.
YAKALANAN ŞAHISLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI
Olay sonrası C.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, H.A., K.K., İ.A. ve E.K., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıslardan K.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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