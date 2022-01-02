Polisin 30 kilometre kovaladığı araçta yakalandı, kaçan arkadaşını suçladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
01:10
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video 02.01.2022 | 16:37
00:37
Kanyonda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı | Video 02.01.2022 | 16:38
03:48
02:49
Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 02.01.2022 | 16:03
04:04
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi | Video 02.01.2022 | 15:46
01:11
Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti | Video 02.01.2022 | 15:52
00:18
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap | Video 02.01.2022 | 15:36
02:35
02:20
Esenyurt'ta bilardo salonunda yumruklu istekalı kavga kamerada | Video 02.01.2022 | 15:08
02:28
Ankara'da başıboş köpeklerin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada | Video 02.01.2022 | 15:12
05:36
00:56
03:57
Yüksekova’nın sokakları kentin sevilen simalarıyla süsleniyor | Video 02.01.2022 | 14:33
00:26
Yangın söndürme tüpü devrildi, kafede panik yaşandı! | Video 02.01.2022 | 14:37
00:53
Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi | Video 02.01.2022 | 14:15
02:01
Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada | Video 02.01.2022 | 13:47
01:40
Kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı | Video 02.01.2022 | 13:47
06:41
00:57
Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet | Video 02.01.2022 | 13:07
Antalya’da polis ekiplerini peşine takarak 30 kilometre kaçan otomobildeki 2 kişiden birisi, domates seralarının arasında sıkıştırılarak yakalandı. Yakalanan şahıs yaya olarak kaçarak izini kaybettiren arkadaşını suçlayıp , “El frenini kaç defa çektim. O kadar çok süratli kullandı ki durduramadım. İttiriyor, kaktırıyor, yolda durduramadım. Deli gibi kullandı arabayı” dedi. Ekipler ise domates seralarının yanında ve portakal bahçesinde kaçan şahıs avına çıktı ancak bulamadı
Olay, Aksu İlçesi Karaçallı Mahallesi 29021 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2837 sokak üzerinde devriye görevi yürüten Yunus polisleri, içerisinde iki kişi bulunan araç sürücüsünden durmasını istedi. Şahıs ise polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şahıs D400 karayolundan Aksu İlçesi'ne girdi. Burada bulunan bir pazar yerinin de ortasından geçen şahıslar, yaklaşık 30 kilometre sonra domates seralarının arasında sıkıştırıldı. Şahıslardan sürücü olan Umut T. domates seralarının arasına yaya kaçarak izini kaybettirdi. Yanında bulunan Uğur S. (26) ise polis ekipleri tarafından yakalanarak kelepçelendi.
TÜM SUÇLAMALARI ARKADAŞINA ATTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan şüpheli şahsı yakalamak için domates seraları ve portakal bahçesinde arama yaptı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, şahsın izine ulaşamadı. Yapılan incelemede kaçan şahsın arama kaydının olduğunu ve bu yüzden polislerden kaçtığı öğrenildi. Yakalanan arkadaşı ise tüm suçlamaları arkadaşına atarak, "Komiserim durduramadım. El frenini kaç defa çektim. O kadar çok süratli kullandı ki durduramadım. İttiriyor, kaktırıyor, yolda durduramadım. Kaçarken araca da vuruyordu. Deli gibi kullandı arabayı. Arabanın altını, önünü, sağını vurdu" dedi.
"POLİS BUNCA EMEK ÇEKİP YAKALIYOR, ADAMI AKŞAM SALIYORLAR"
Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, araç ise otoparka çekildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışması ve olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Olay yerinde çok sayıda polisi görerek şaşıran çiftçi Haşim Sargın, "Biz ilaç atıyorduk. Sese baktık. Bir tanesini yakaladılar, diğeri de kaçtı. Buralarda polis görmezdik. Polis bunca emek çekip yakalıyor, adamı akşam salıyorlar. Ne olacak. Yazık değil mi polise ve yakılan yakıta. Hep bizim cebimizden çıkıyor. Biz camın içerisindeydik. Bu çevrede arama yaptılar" dedi.