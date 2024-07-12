Video Yaşam Polisin kaçak göçmen kovalamacası kamerada | Video
Polisin kaçak göçmen kovalamacası kamerada | Video

Polisin kaçak göçmen kovalamacası kamerada | Video

12.07.2024 | 08:35

Aksaray'da denetim yapan polis ve bekçileri görünce yaya olarak kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara yansıyan kovalamacada kısa sürede yakalanan şüpheli, “Korkudan kaçtım” dedi ama yapılan sorgulamada oturum izni olmayan kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

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Olay Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ve bekçileri görünce arkasını dönüp kaçmaya başlayan genç polis ve bekçileri peşine taktı. Şüphelinin yaya olarak kaçması üzerine ekipler şahsın peşinden koşarak kovalarken, kovalamaca anı basın mensuplarının kamerasına yansıdı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli cami bahçesinde yakalanarak yere yatırıldı. Ters kelepçe takılan şüpheli gözaltına alınırken, denetim noktasına götürüldüğü sırada, "Hiçbir şeyim yok abi, sadece korkutan kaçtım yemin ederim" dedi.

Denetim noktasına getirilen şüphelinin burada yapılan araştırma ve sorgulamasında şahsın Özbekistan uyruklu olduğu, turist olarak Türkiye'ye giriş yaptığı, uzun zamandır Türkiye'de kaldığı ve tekrar çıkış yapmayarak kaçak yollarla Aksaray'da yaşadığı belirlendi. Kaçak göçmen olarak gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü.
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