Polisin kaçak göçmen kovalamacası kamerada | Video
Aksaray'da denetim yapan polis ve bekçileri görünce yaya olarak kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara yansıyan kovalamacada kısa sürede yakalanan şüpheli, “Korkudan kaçtım” dedi ama yapılan sorgulamada oturum izni olmayan kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Denetim noktasına getirilen şüphelinin burada yapılan araştırma ve sorgulamasında şahsın Özbekistan uyruklu olduğu, turist olarak Türkiye'ye giriş yaptığı, uzun zamandır Türkiye'de kaldığı ve tekrar çıkış yapmayarak kaçak yollarla Aksaray'da yaşadığı belirlendi. Kaçak göçmen olarak gözaltına alınan şüpheli sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldü.
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