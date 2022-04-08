Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video

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Elazığ'da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu taştı.
Ramazan ayının güzel geçtiğini belirten vatandaşlardan Nurettin Kaya "Müslümanlar üzerine farz olan bir ibadet olduğu için sıkıntı olmuyor. İnsanlar bu aydan haz ve keyif alırlar. Cumada güzel geçiyor. İnsanlar cumanın gerçek mahiyetini elde edebilirler. Burası bir ittihat bir kaynaşmadır ve İslamiyet uhuvvet dinidir. Kaynaşma, tanışma ve dayanışma ister. Ramazan ayı bu şekilde devam ederse iyi gider inşallah. Malum Cuma namazı Allah'ın bir farzıdır, kılarken sevabından hem pay hem de haz aldık. Hem Ramazan hem de Cuma olduğu için hayrı ve bereketi daha çok oluyor. Heyecanlandık, sevindik Allah herkese ve bizlere her zaman böyle günleri nasip eylesin" dedi.
Mehmet Gevancı ise "Allah'ımıza şükürler olsun, buradaki cami imamından ben memnunum. Ramazan ayı milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.