Restoranda görülmemiş hesaplaşma! Binden fazla hamam böceği kullanıldı | Video
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Doğu Asya ülkesi Tayvan'da bir restoranda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı meydana geldi. Başkent Taipei'de bulunan restorana sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı.