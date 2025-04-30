Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada | Video 30.04.2025 | 10:55 Rize’de minik bir martı ile dostluk kuran şahsın görüntüleri herkesi tebessüm ettirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Adnan Saymaz isimli vatandaş, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurdu. Martıyı yanına alarak elleriyle besleyen Saymaz'ın dostluğu ve martı ile sohbeti sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Saymaz adını 'Toprak' verdiği martıya Lazca da öğretmeye çalışırken, martı ile diyaloğunu ve dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.