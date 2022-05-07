Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video

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Osmaniye’de yaklaşık 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti. Karaçay deresi üzerine kurulan yapay şelaleden dökülen suların görsel şölenini fırsat bilen vatandaşlarda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kent genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.