Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 17.06.2023 | 10:55 Antalya'nın Serik ilçesinde sahte parayla pazarda alışveriş yaptığı iddia edilen S.B.'yi fark eden esnaf polise haber verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik'te halk pazarında alışveriş yapan S.B., esnafa sahte 200 lira verdi. Sahte parayı fark eden pazarcının yardım talebi sonrası diğer esnaf şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Esnafa hakaret ederek kaçmaya çalışan şüpheli, pazarcılar tarafından linç edilmek istendi. Polis şüpheliyi kurtarıp üzerinde arama yaptı. Aramada 60 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.