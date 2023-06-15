Samsun'da aranan şahıslara yönelik operasyon; 26 gözaltı | Video
SAMSUN'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheliyi tespit edip, bu sabah belirlenen adreslere baskın yaptı. Tüm şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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