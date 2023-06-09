Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video
Samsun İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 09.06.2023 | 10:18
00:33
Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video 09.06.2023 | 10:10
00:35
FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 09.06.2023 | 09:55
00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:14
03:53
01:54
01:54
03:53
00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:17
04:57
Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video 09.06.2023 | 08:39
04:33
Burdur’da şiddetli sağanak sele neden oldu | Video 09.06.2023 | 08:27
03:21
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 09.06.2023 | 08:27
01:12
01:12
01:33
Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darp etti | Video 09.06.2023 | 08:39
01:21
Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü | Video 08.06.2023 | 21:28
00:45
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi | Video 08.06.2023 | 20:14
03:10
Beyoğlu'nda 3'üncü kattan düşen işçi ağır yaralandı | Video 08.06.2023 | 14:58
01:03
Tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.06.2023 | 16:26
01:47
Zehir tacirlerine operasyon: 21 şüpheli gözaltında | Video 08.06.2023 | 16:15