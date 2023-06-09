Video Yaşam Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video
Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video

Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video

09.06.2023 | 10:18

Samsun İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

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