Video Yaşam Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video
Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video

Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video

11.06.2023 | 12:10

Samsun'da minibüsün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi eski mezbane kavşağında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Osman Sezgin idaresindeki minibüs, Turgut Gökmen yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Fatma Kurt, Hatice İnan ve Merve Sezgin yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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