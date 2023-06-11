Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video
Samsun'da minibüsün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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