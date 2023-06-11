Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video 11.06.2023 | 12:10 Samsun'da minibüsün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi eski mezbane kavşağında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Osman Sezgin idaresindeki minibüs, Turgut Gökmen yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Fatma Kurt, Hatice İnan ve Merve Sezgin yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.