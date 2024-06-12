Video Yaşam Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video

12.06.2024 | 12:08

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kaan Pehlivan idaresindeki 34 GFA 430 otomobil, önünde seyir eden Eda Kuru'nun kullandığı 55 ANM 835 plakalı otomobile hafif şekilde arkadan çarptı. Bu sırada Mustafa Dilbaz idaresindeki 55 KK 585 otomobil de 34 GFA 430 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında Dursune Dilbaz ve Fatma Dilbaz yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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