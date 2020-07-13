Saniyelerle sel sularına kapılmaktan kurtuldu | Video
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Rize'de saniyelerle sel sularına kapılmaktan kurtulan bir köylü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Çayeli Maden Köyü'nde bir vatandaş, sel sularına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde yoğun yağış altında sel sularını izleyen bir köylü, eşinin uyarısıyla son anda evine çıkıyor. Tam bu sırada çoğalan sel suları, önüne kattığı her şeyi sürükleyerek akmaya başlıyor.