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Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video

23.01.2024 | 16:12

Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, çalınmış gibi gösterilen ruhsatlı silahları yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan sattıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Bitlis ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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