Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video
Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda, çalınmış gibi gösterilen ruhsatlı silahları yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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