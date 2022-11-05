Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video

Şanlıurfa'da Jandarma Sümerler dönemine ait 3 heykeli 2 milyon dolara satmak isteyen 2 kişiyi yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Haliliye ilçesinde ellerinde tarihi eser bulunan ve bunları satmaya çalışan kişilerle müşteri olarak temasa geçti. Sümerler dönemine ait 3 heykel için 2 milyon dolar isteyen kişilerle pazarlık yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. ve M.F.M. yakaladı. Evde yapılan aramada Sümerler Dönemine ait 1 adet 55 cm boyunda mermer heykel, 1 adet 30 cm boyunda bronz heykel, 1 adet 6 cm boyunda bronz at figürü heykel* ele geçirildi ele geçirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken 2 kişi gözaltına alındı.