Video Yaşam Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video

Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video

05.11.2022 | 11:42

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Şanlıurfa'da Jandarma Sümerler dönemine ait 3 heykeli 2 milyon dolara satmak isteyen 2 kişiyi yakalandı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Haliliye ilçesinde ellerinde tarihi eser bulunan ve bunları satmaya çalışan kişilerle müşteri olarak temasa geçti. Sümerler dönemine ait 3 heykel için 2 milyon dolar isteyen kişilerle pazarlık yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. ve M.F.M. yakaladı. Evde yapılan aramada Sümerler Dönemine ait 1 adet 55 cm boyunda mermer heykel, 1 adet 30 cm boyunda bronz heykel, 1 adet 6 cm boyunda bronz at figürü heykel* ele geçirildi ele geçirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken 2 kişi gözaltına alındı.

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