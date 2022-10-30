Video Yaşam Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı tutuklandı | Video
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı tutuklandı | Video

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcısı tutuklandı | Video

30.10.2022 | 15:47

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli A.E.H. (25) Rabia Meydanı'nda yapılan operasyonla yakalandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli A.E.H. (25) Rabia Meydanı'nda yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, 26 tam altın, 2 yüzük, 10,5 gram altın, 21 çeyrek altın, 5 yarım altın, 1 kolye, 2 küpe, bin 920 dolar, 700 euro ve 29 bin 725 lira ele geçirildi. Polis ekiplerinin detaylı araştırmasında A.E.H'nin Balıkesir ve İstanbul'da telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının da şüphelisi olduğu tespit etti .

Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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