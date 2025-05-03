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Sarıyer'de yolun çöktüğü anlar kamerada | Video

Sarıyer'de yolun çöktüğü anlar kamerada | Video

03.05.2025 | 11:04

Sarıyer Maslak'ta yol çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken ekipler, doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatıldı. Çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan yolun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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