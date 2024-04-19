Video Yaşam Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video

Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video

19.04.2024 | 12:06

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.02'de Ege Denizinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi. Yaşanan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 00:54
Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Video 19.04.2024 | 12:06
Sakuralar Konya’da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 04:59
Sakuralar Konya'da çiçek açtı, görüntüler hayran bıraktı | Video 19.04.2024 | 11:55
Mersin’de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 00:30
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 78 gözaltı | Video 19.04.2024 | 11:46
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 02:15
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video 19.04.2024 | 10:53
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu annesini arıyordu! Suphiye Orancı hakkında yeni iddialar... | Video 09:45
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini arıyordu! Suphiye Orancı hakkında yeni iddialar... | Video 19.04.2024 | 11:16
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: Odun toplamaya geldim | Video 03:02
Metruk binalara şok baskın! Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim" | Video 19.04.2024 | 10:35
Fatih’te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 02:06
Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video 19.04.2024 | 10:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 19.04.2024 | 10:41
Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video 04:06
Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video 19.04.2024 | 10:17
Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video 04:06
Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi | Video 19.04.2024 | 10:14
Çıldır Gölü’nde kutupları aratmayan görüntüler | Video 02:41
Çıldır Gölü'nde kutupları aratmayan görüntüler | Video 19.04.2024 | 10:18
Gaziantep’te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi | Video 00:25
Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi | Video 19.04.2024 | 10:00
FETÖ’den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video 00:28
FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı | Video 19.04.2024 | 09:29
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı | Video 03:31
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı | Video 19.04.2024 | 08:34
Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08:37
Tokat'ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı | Video 19.04.2024 | 08:33
Mahzen-29’ operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı | Video 02:33
Mahzen-29’ operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı | Video 19.04.2024 | 08:49
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:19
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.04.2024 | 08:49
İzmir’de tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı | Video 01:29
İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı | Video 19.04.2024 | 08:34
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı! 40:28
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı! 18.04.2024 | 22:01
Ordu’da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video 02:30
Ordu'da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video 18.04.2024 | 15:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA