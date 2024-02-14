Video Yaşam Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video
Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video

Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video

14.02.2024 | 10:48

Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Turuncu kodla uyarılan Antalya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti. Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, 'Rabbim sen yardım et' diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video 00:36
Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video 14.02.2024 | 10:48
Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video 02:38
Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video 14.02.2024 | 10:16
Küçükçekmece’deki saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Küçükçekmece'deki saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 10:16
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı vurdu, anında yakalandı | Video 03:52
Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı vurdu, anında yakalandı | Video 14.02.2024 | 10:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 14.02.2024 | 10:35
Ümraniye’de motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:20
Ümraniye'de motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 14.02.2024 | 10:22
Uzman isim Erzincan’daki durumu değerlendirdi Bu adeta toprak patlaması | Video 08:25
Uzman isim Erzincan'daki durumu değerlendirdi "Bu adeta toprak patlaması" | Video 14.02.2024 | 10:25
Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 çocuk şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:11
Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 çocuk şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 10:18
Ünlü zincir restoranın tavanı çökmüştü! İlk görüntüler ortaya çıktı | Video 01:41
Ünlü zincir restoranın tavanı çökmüştü! İlk görüntüler ortaya çıktı | Video 14.02.2024 | 10:16
Telefon tamircisi, hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi | Video 00:14
Telefon tamircisi, hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi | Video 14.02.2024 | 09:42
Boğazı kesilip öldürülen Beste Yeşilyurt’un annesi: Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın | Video 02:27
Boğazı kesilip öldürülen Beste Yeşilyurt'un annesi: "Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın" | Video 14.02.2024 | 09:15
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü | Video 02:16
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü | Video 14.02.2024 | 09:07
Bitlis’te mandaların kaplıca keyfi | Video 04:21
Bitlis'te mandaların kaplıca keyfi | Video 14.02.2024 | 09:13
Ailesinin oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu | Video 01:52
Ailesinin oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu | Video 14.02.2024 | 09:13
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 01:24
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 14.02.2024 | 09:04
Ankara’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Ankara’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.02.2024 | 08:55
Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:56
Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 14.02.2024 | 08:55
9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahası günün ilk ışıklarıyla görüntülendi | Video 01:22
9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahası günün ilk ışıklarıyla görüntülendi | Video 14.02.2024 | 08:26
Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı: 1’i bebek 9 kişi dumandan etkilendi | Video 01:58
Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı: 1’i bebek 9 kişi dumandan etkilendi | Video 14.02.2024 | 08:06
Babası ölürken video çeken kıza sosyal medyada tepki yağdı | Video 00:25
Babası ölürken video çeken kıza sosyal medyada tepki yağdı | Video 14.02.2024 | 07:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA