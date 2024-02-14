Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video
Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.
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