Sesten korkan koyunlar izdihama neden oldu: 16 koyun telef oldu | Video

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Karakoçan ilçesinde bir köyde gece saatlerinde duydukları sesten korkan koyunlar, izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda 16 koyun telef oldu.
Olay Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Oruç, hayvanlarını sabah ağırdan dışarı çıkarmak için gittiğinde ağılda bulunan koyunların telef olduğunu gördü.
Bunun üzerine ağılda inceleme yapan Oruç, gece koyunların dışardan duydukları sesten korkarak yaşadıkları izdiham dolayısıyla telef olduğunu tespit etti.
Oruç, telef olan hayvanları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildikten sonra toplayarak ağıldan çıkardı.