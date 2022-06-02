Video Yaşam Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı | Video
Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı | Video

Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı | Video

02.06.2022 | 21:55

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Düzce'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra köprüye çıkan genç kadın, polis ekiplerinin dikkatiyle indirildi. Bayılan çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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