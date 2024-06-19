Video Yaşam Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video
Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video

Şile'de atlar plajı birbirine kattı! İşte o anlar... | Video

19.06.2024 | 11:16

Şile'de, bir plaja getirilen iki at, denize girmek için gelen insanların arasına daldı. Atların plajı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Şile'de bulunan bir plajda geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç sahibi oldukları atları plaja getirdi. Bir süre atların üzerinde plajda gezen gençler, atları ellerinden kaçırdı. Plajı birbirine katan atlar, yüzmek için plaja gelen yüzlerce insanın içine daldı. Sahil boyunca koşan atlar vatandaşları korkuttu. O anlar ise plajda yüzen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde iki atın, üzerindeki gençleri atıp bir anda yüzmek için plaja gelen vatandaşların arasına daldığı ve plaj boyunca koştukları görülüyor.
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