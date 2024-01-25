Sinop’ta korkutan yangın
Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın ilçede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
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