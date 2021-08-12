Sinop'ta sel afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Sinop'un Ayancık ilçesinde metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı, alt ve üst yapıda hasarların meydana geldiği sel ve taşkın afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller balçığa gömüldü.