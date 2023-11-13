Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video
Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Yapılan operasyonlarda 38 kişi kaçakçılık, 17 kişi asayiş, 4 şüpheli terör, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 1 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 61 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.
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