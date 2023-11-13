Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video 13.11.2023 | 14:09 Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek; uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 15,05 gram metamfetamin, 2 adet bong, 4,23 gram eroin, 2 bin 313 paket sigara, 4 bin 396 adet muhtelif emtia, 13 adet cep telefonu, 102 adet cep telefonu aksesuarı, 14 adet elektronik emtia, 390 kilogram kaçak çay, 23 kilogram nargile tütünü ve 7 şişe alkol ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda 38 kişi kaçakçılık, 17 kişi asayiş, 4 şüpheli terör, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 1 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 61 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.