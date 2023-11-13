Video Yaşam Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı | Video

13.11.2023 | 14:09

Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek; uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 15,05 gram metamfetamin, 2 adet bong, 4,23 gram eroin, 2 bin 313 paket sigara, 4 bin 396 adet muhtelif emtia, 13 adet cep telefonu, 102 adet cep telefonu aksesuarı, 14 adet elektronik emtia, 390 kilogram kaçak çay, 23 kilogram nargile tütünü ve 7 şişe alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38 kişi kaçakçılık, 17 kişi asayiş, 4 şüpheli terör, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 1 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 61 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.
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