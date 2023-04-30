Video Yaşam Şişli’de motosikletli gencin öldüğü feci kaza kamerada | Video
Şişli’de motosikletli gencin öldüğü feci kaza kamerada | Video

Şişli’de motosikletli gencin öldüğü feci kaza kamerada | Video

30.04.2023 | 12:24

Şişli’de 17 yaşındaki motosikletli genç, hatalı dönüş yapan otomobile çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklendi. Feci kaza kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Motosikletin kaldırımda yürüyen iki yayayı yaraladığı olayla ilgili ise otomobil sürücüsü tutuklandı.

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Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, hatalı yerden sokağa dönüş yapmak istedi. O esnada motosikletle seyir halinde olan 17 yaşındaki Baran Kalkmaz, otomobile çarptı. Çarpma sonucu yere savrularak yaklaşık 10 metre sürüklenen genç, ağır şekilde yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet ise kaldırımda yürüyen Ömer G. ile Enes A. yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLETLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Baran Kalkmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gencin cenazesi ise geçtiğimiz Perşembe günü ikindi namazı sonrasında Hacıahmet Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığına defnedildi.

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