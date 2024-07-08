Video Yaşam Sivas'ta aynı kafesteki kedi ve kuşun şaşırtan dostluğu kamerada
Sivas'ta aynı kafesteki kedi ve kuşun şaşırtan dostluğu kamerada

Sivas'ta aynı kafesteki kedi ve kuşun şaşırtan dostluğu kamerada

08.07.2024 | 11:56

Sivas’ta kuş kafesinde birlikte vakit geçiren kuşla kedinin uyumu savaşların, küslüklerin, kavga ve cinayetlerin arttığı günümüzde insanlara örnek oluyor.

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