Sivas'ta dershane çatısında yangın... Öğretmen ölü olarak bulundu! 22.11.2024 | 08:20 Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında bir öğretmen ölü olarak bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre yangın Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede öğretmen Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.