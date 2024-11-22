Sivas'ta dershane çatısında yangın... Öğretmen ölü olarak bulundu!
Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında bir öğretmen ölü olarak bulundu.
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