Video Yaşam Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video
Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video

Sivas’ta dinlenme tesisinde TIR yanarak küle döndü | Video

01.10.2021 | 13:59

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan dinlenme tesislerinde TIR’da yangın çıktı. Söndürme çalışmaları yapılmasına rağmen TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Sivas'ta Yıldızeli ilçesinde dinlenme tesisi içerisinde park halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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