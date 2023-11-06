Video Yaşam Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video

Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı | Video

06.11.2023 | 09:00

Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

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Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

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