Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video

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Antalya’da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı. Sahili manzara terasından izleyen vatandaşlarsa, turkuaz rengiyle büyüleyen Akdeniz’i cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.