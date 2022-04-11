Video Yaşam Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü | Video

11.04.2022 | 15:34

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Antalya’da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı. Sahili manzara terasından izleyen vatandaşlarsa, turkuaz rengiyle büyüleyen Akdeniz’i cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava dalgası uyarısının ardından, turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı, geçen haftaya göre 13 dereceye kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havadan dolayı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşlar manzara izlemek için varyantlardaki seyir terasına geldi.

Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

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