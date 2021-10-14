SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2022 yılı Asgari Ücret zam hesabı...
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OTOMATİK OYNAT
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Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü | Video 14.10.2021 | 09:56
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Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı 14.10.2021 | 08:51
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Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video 14.10.2021 | 09:20
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Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video 14.10.2021 | 09:20
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Kocaeli'de otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi 14.10.2021 | 08:51
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İstanbul Esenler TEM Otogar bağlantı yolunda zincirleme kaza; 2 yaralı 14.10.2021 | 08:51
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İstanbul Bayrampaşa dericiler sitesinde iş yeri alev alev yandı 14.10.2021 | 08:51
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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.10.2021 | 08:51
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Avcılar'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada | Video 14.10.2021 | 08:46
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Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 08:46
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Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı | Video 14.10.2021 | 08:46
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Şoförünün uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı | Video 14.10.2021 | 08:46
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Ünlü güzellik merkezi önünde ortakların tekme tokat kavgası kamerada | Video 13.10.2021 | 16:53
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Sancaktepe'de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler 13.10.2021 | 16:57
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İstanbul Sancaktepe'de kaza sonrası kavga! Feci şekilde böyle darbettiler 13.10.2021 | 16:59
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Kimyasal atıkları gidere boşaltıyordu, Jandarma yakaladı | Video 13.10.2021 | 16:42
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Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldı; o anlar kamerada 13.10.2021 | 16:42
Son dakika haberleri... 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 2022 yılı asgari ücret zammı hesabını yaptı! İşte 2022 yılı olası Asgari Ücret zammı...