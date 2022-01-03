SON DAKİKA: 2022 Emekli ve Memur zammı açıklandı! Emekli, memur, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar oldu? | Video

Son dakika haberi: 2021 yılı enflasyon oranının belli olmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da netleşti. Buna göre, Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlendi. İşte yani maaş zamları...

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.









