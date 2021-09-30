Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu | Video

Hatay'dan dehşete düşüren haber: İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.