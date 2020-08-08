Video Yaşam Son Dakika Haberi: Halkalı'da küfürlü kavga ederken balkondan düşen adam sosyal medyayı salladı | Video

Son Dakika Haberi: Halkalı'da küfürlü kavga ederken balkondan düşen adam sosyal medyayı salladı | Video

Son Dakika Haberi: Halkalı'da küfürlü kavga ederken balkondan düşen adam sosyal medyayı salladı | Video
08.08.2020 | 15:14

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Son dakika... Türkiye, küfürlü kavga ederken dengesini kaybedip balkondan aşağıya düşen adamın videosunu konuşuyor! Sokakta kavga ettiği adama balkondan eşya atarak karşılık veren adamın küfür ederken dengesini kaybederek aşağı düştüğü ve yaralandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada olay oldu. Küfürlerin ve iğrenç hakaretlerin uçuştuğu ve dengesini kaybederek balkondan düşen adamın yer aldığı video milyonlarca kez izlendi ve binlerce yorum aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece'de evinin balkonundan sokaktaki akrabalarıyla tartışan bir kişi dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. İşte binlerce kez paylaşılan o görüntülerin hikayesi....


Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Turgay E. ve akrabaları arasında 25 Temmuz günü bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Evdeki kişiler sokağa çıkarken tartışma büyüdü ve sokağa taşındı. Turgay E. evinin balkonundan tartıştığı akrabalarına evdeki eşyaları fırlattı. O sırada dengesini kaybeden Turgay E. birinci kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan Turgay E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi gören Turgay E. hastaneden taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konu hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri olayın yaşandığı eve gelerek Turgay E. ve akrabalarının ifadesini aldı.

"BALKONA ÇIKIP AŞAĞIYA BİR ŞEYLER ATMAYA BAŞLADI"
Turgay E.'nin balkondan düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaybeden kişinin babası Hüsamettin Görgü o anları anlattı. Görgü, "İçeride kavga ettiler. Annesi ve kardeşi kaçıp dışarı geldiler. O da balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kavga içeride oldu" şeklinde konuştu.

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